Governo admite novas medidas se crise agravar

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, esclareceu hoje que as novas medidas de apoio às empresas afectadas pela subida dos combustíveis só avançarão após os procedimentos legais e administrativos necessários, sublinhando que os apoios “serão concedidos no tempo próprio”, depois de cumprida a legislação europeia e regional aplicável.

O governante adiantou que os apoios já anunciados na semana passada para sectores como transportes colectivos de passageiros, táxis, pescas, bombeiros, IPSS e famílias carenciadas deverão entrar em vigor em breve, estando as respectivas portarias em fase final de elaboração.

José Manuel Rodrigues garantiu ainda que o Executivo continuará a acompanhar a evolução da crise internacional e admite adoptar novas medidas caso o conflito no Médio Oriente se agrave e provoque maior pressão sobre os custos energéticos.

Questionado sobre um eventual orçamento rectificativo, o secretário regional afirmou que essa hipótese não foi debatida em Conselho do Governo, embora reconheça que o cenário poderá ser avaliado futuramente consoante a evolução económica.

O governante assegurou também que, para já, nenhuma empresa sinalizou intenção de despedimentos, apesar de admitir dificuldades acrescidas em sectores mais expostos, como transportes de mercadorias, logística, transitários, transportes marítimo-turísticos, agências de viagens e escolas de condução.

José Manuel Rodrigues manifestou confiança de que o pacote agora aprovado permitirá à Região enfrentar o actual contexto sem comprometer o crescimento económico da Madeira.