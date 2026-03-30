Ordem pede reforço de assistentes sociais no SESARAM

A bastonária da Ordem dos Assistentes Sociais, Fernanda Rodrigues, disse hoje haver “sensibilidade” do Governo Regional para reforçar profissionais na saúde, após reunião com a tutela e responsáveis do SESARAM.

A escassez de assistentes sociais foi a principal preocupação apontada. Actualmente, existem 31 no SESARAM, número considerado insuficiente para responder às necessidades, sobretudo nos centros de saúde e em áreas como o envelhecimento.

“Há muitas destas áreas que precisam de uma atenção continuada”, sublinhou, defendendo mais profissionais em permanência.

Segundo a Ordem, o Executivo prevê avançar com equipas de cuidados domiciliários para acompanhar doentes após alta hospitalar, medida que deverá arrancar este ano.

O vice-presidente, Francisco Branco, alertou que as altas problemáticas estão sobretudo ligadas à falta de respostas na comunidade. “Acaba por recair sobre os assistentes sociais a resolução do problema”, afirmou, apontando também pressão crescente sobre estes profissionais.

A Ordem aguarda agora a concretização das medidas anunciadas.