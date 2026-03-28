Governo vai aprovar medidas para mitigar crise energética

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, anunciou hoje que "o Governo Regional está a preparar um pacote de medidas para minimizar o impacto do preços dos combustíveis na competitividade das empresas e no custo de vida das famílias".

De acordo com o governante, que falava numa iniciativa do CDS que reuniu mais de 100 pessoas no Monte para discutir sugestões para a melhoria da qualidade da vida da freguesia, "as medidas vão abranger as áreas dos transportes públicos, os táxis, as associações de bombeiros, as instituições de solidariedade social e as pescas, entra outros sectores".

José Manuel Rodrigues anunciou que "as medidas deverão ser aprovadas no Conselho do Governo da próxima quinta-feira".

O secretário regional da Economia garantiu que "o Governo Regional tudo fará para manter o preço dos combustíveis mais baixos que os praticados no continente", assegurando que "praticamente" já foi esgotada "a redução do ISP, mas vamos usar outras medidas no âmbito da economia para reduzir as consequências da crise energética, derivada da guerra no Médio Oriente na vida das empresas e das famílias da Madeira e do Porto Santo", garantiu.