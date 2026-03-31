ARM altera serviços de recolha de resíduos na época da Páscoa

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informa, através de um comunicado, que se vão ocorrer algumas alterações nos serviços de recolha de resíduos e recepção de resíduos nas instalações da ARM na época da Páscoa 2026.

Começa por mencionar que não existirá serviço de recolha de resíduos na Sexta-feira Santa, dia 3 de Abril.

Relativamente às alterações de recolha de resíduos:

Câmara de Lobos:

A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal) e seletivos (ecopontos), habitual à 6ª feira (dia 3 de Abril), será adiada para sábado (dia 4 de Abril), com início às 8h.

Ribeira Brava:

A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal) e seletivos (ecopontos), habitual à 6ª feira (dia 3 de abril), será adiada para sábado (dia 4 de Abril), com início às 8h.

Machico:

A recolha de resíduos de embalagens de vidro (ecoponto verde), habitual à 5ª feira (dia 2 de Abril), será antecipada para 4ª feira (dia 1 de Abril), com início às 9h.

A recolha de resíduos de papel/cartão (ecoponto azul), habitual à 6ª feira (dia 3 de Abril), será antecipada para 4ª feira (dia 1 de Abril), com início às 9h.

A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal) nas zonas altas de Machico e Água de Pena, habitual à 6ª feira (dia 3 de Abril), será antecipada para 5ª feira (dia 2 de abril), com início às 8h.

A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal) em Machico e Caniçal, habitual à 6ª feira (dia 3 de Abril), será adiada para sábado (dia 4 de Abril), com início às 8h.

A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal) e seletivos (ecopontos), habitual à 5ª feira (dia 2 de Abril), manter-se-ão neste mesmo dia, mas com início às 8h.

Santana:

A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 5ª feira (dia 2 de Abril), será antecipada para 4ª feira (dia 1 de Abril), com o início às 9h.

A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 6ª feira (dia 3 de Abril), será antecipada na 5ª feira (dia 4 de Abril), com o início às 8h.

A recolha de resíduos de papel/cartão (ecoponto azul), habitual à 6ª feira (dia 3 de Abril), será antecipada para 4ª feira (dia 1 de Abril), com início às 9h.

Porto Santo:

A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 6ª feira (dia 3 de Abril), será antecipada para a 5ª feira (dia 1 de Abril), com início às 8h.

A recolha de resíduos papel/cartão (ecoponto azul), habitual à 5ª feira (dia 2 de Abril), será antecipada para a 4ª feira (dia 1 de Abril), com início às 13h.

A recolha de resíduos de embalão (ecoponto amarelo), habitual à 5ª feira (dia 2 de Abril), será antecipada para a 4ª feira (dia 1 de Abril), com início às 8h.

Será realizada uma recolha extra de resíduos indiferenciados (lixo normal), no sábado (dia 4 de Abril), com início às 7h.

No que diz respeito à recepção de resíduos, a ARM dá conta que na quinta-feira, dia 2 de Abril, e na Sexta-feira Santa, a Estação de Transferência da Zona Leste e de Triagem da Ilha da Madeira, a Estação de Transferência da Zona Oeste e o Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo (CPRS) estarão encerrados.

No respeitante à Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra, informa-se que na quinta-feira (dia 2 de Abril), apenas serão recepcionados resíduos para a incineração e resíduos verdes das 8h às 15h30, mediante solicitação prévia. Na Sexta-feira Santa (dia 3 de Abril) a ETRS da Meia Serra estação estará encerrada.