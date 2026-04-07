Paulo Neves pede manutenção de pressão diplomática sobre a Venezuela

O deputado do PSD eleito pelo círculo eleitoral da Madeira à Assembleia da República, Paulo Neves, apelou esta terça-feira, 1 de Abril, ao ministro dos Negócios Estrangeiros para que o Governo português mantenha a pressão junto das autoridades venezuelanas com vista à libertação de cidadãos luso-venezuelanos ainda detidos, lembrando que actualmente há seis pessoas nessa situação.

A intervenção decorreu na Assembleia da República, durante uma audição regimental ao ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

Na ocasião, o parlamentar social-democrata manifestou satisfação pela reabertura da ligação aérea da TAP entre Portugal e a Venezuela, sublinhando também a importância dos apoios sociais concedidos pelos governos da República e da Região Autónoma da Madeira às associações portuguesas naquele país.

Enquanto coordenador do PSD na Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Paulo Neves abordou ainda a situação no Médio Oriente, considerando que a actuação do Governo português tem sido “leal, equilibrada, rigorosa e transparente”.

O deputado destacou igualmente as condições e regras definidas pelo executivo nacional relativamente à utilização de infra-estruturas portuguesas por parte dos Estados Unidos.