Concerto e espectáculo de dança na Igreja Velha do Jardim da Serra

A Igreja Velha do Jardim da Serra acolhe, no próximo sábado, dia 11 de abril, às 20h30, um concerto da ComCordas – Associação Cultural, seguido de uma apresentação do Grupo de Dança da Casa do Povo do Jardim da Serra. A entrada é livre.

O evento integra o Itinerante – Projecto de Descentralização Cultural, promovido pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, que tem como objectivo levar programação cultural às diversas freguesias do concelho.

A ComCordas – Associação Cultural dedica-se à formação musical, com especial atenção à valorização de jovens talentos e à dinamização de actividades culturais e educativas. A associação tem desempenhado um papel importante no desenvolvimento artístico local, apoiando percursos de formação que, em alguns casos, se estendem ao ensino superior na área da música, refere nota à imprensa da edilidade.

O Grupo de Dança da Casa do Povo do Jardim da Serra contribui activamente para a promoção da dança, destacando-a como forma de expressão artística e de envolvimento comunitário.

O projecto Itinerante – Projecto de Descentralização Cultural prevê, ao longo do ano, a realização de concertos, espectáculos de teatro, workshops, sessões de cinema e outras iniciativas culturais, reforçando a descentralização da oferta cultural e incentivando a participação das comunidades locais.