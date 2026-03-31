Selecção portuguesa sujeita a controlo antidoping em Atlanta

A seleção portuguesa de futebol foi sujeita a controlos antidoping por parte na FIFA, na segunda-feira, no hotel onde está instalada em Atlanta, nos Estados Unidos, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com uma nota oficial publicada no sítio oficial do organismo na Internet, 10 dos 26 jogadores que estão no estágio da seleção lusa foram sujeitos a análises clínicas por uma parte de uma equipa médica da FIFA.

"A intervenção foi conduzida sem aviso prévio, enquadrando-se, no entanto, nos procedimentos regulares da FIFA e nas obrigações a que as seleções estão sujeitas. O processo foi acompanhado pela Direção de Saúde e Performance da FPF", lê-se na nota.

Portugal defronta hoje os Estados Unidos, no Estádio Mercedes-Benz, num particular agendado para as 19:07 locais (00:07 de quarta-feira em Lisboa) e que terá arbitragem do alemão Sven Jablonski.

No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho precisamente nos Estados Unidos, no Canadá e no México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo e Jamaica.