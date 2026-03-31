Teleférico do Funchal reabre a 2 de Abril

Depois de uma interrupção de três meses para obras de ampliação, remodelação e modernização, o Teleférico do Funchal, explorado pela Madeira Cable Car, prepara-se para abrir portas esta quinta-feira, 2 de Abril.

Conforme já noticiou o DIÁRIO, o equipamento viu a sua capacidade reforçada e conta agora com uma nova atracção turística, o 'Glass Floor Experience'.

Depois da intervenção, os preços dos bilhetes sofrem uma alteração, passando a custar 16 euros apenas ida e 22 euros ida e volta para as cabines normais. Os bilhetes para o 'Glass Floor Experience' terão o custo de entre 26 (apenas ida) a 32 euros (ida e volta).

Uma reportagem para ler na íntegra na edição impressa do DIÁRIO de amanhã.