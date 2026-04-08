PSP alerta para aumento de burlas na compra e venda online

A Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou, através de uma publicação nas redes sociais, para o aumento das burlas associadas à compra e venda de artigos através da internet, destacando os riscos que podem surgir em transações online.

Segundo a PSP, os sinais mais comuns de alerta incluem preços muito abaixo do valor de mercado, pressão para concluir rapidamente o negócio, pedidos de pagamento fora das plataformas oficiais, envio de comprovativos falsos e contactos realizados apenas por mensagens ou aplicações de comunicação.

Entre os esquemas mais frequentes estão falsos compradores que enviam links para supostos pagamentos, falsos vendedores que desaparecem após o pagamento, transportadoras fictícias e tentativas de phishing através de SMS ou email.

Para se proteger, as autoridades recomendam o uso de plataformas seguras e métodos de pagamento confiáveis, nunca partilhar códigos ou dados bancários, desconfiar de links suspeitos, privilegiar a entrega em mãos sempre que possível e guardar todas as comunicações e comprovativos.

A PSP sublinha ainda a importância de denunciar de imediato qualquer suspeita ou ocorrência, já que a rapidez na comunicação pode ser determinante para prevenir prejuízos.