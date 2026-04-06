PSP alerta para persistência de burlas através do MB Way

A Polícia de Segurança Pública (PSP) voltou a alertar a população para o aumento de burlas associadas à aplicação MB Way, sublinhando que este tipo de esquema continua a fazer vítimas em todo o país.

Numa publicação feita nas redes sociais, a autoridade explica que o método utilizado pelos burlões segue, na maioria dos casos, o mesmo padrão: o suspeito demonstra interesse num artigo colocado à venda online e tenta convencer a vítima de que o pagamento será efectuado através da aplicação, solicitando posteriormente que sejam introduzidos números de telemóvel ou códigos num terminal Multibanco.

A PSP reforça que estes procedimentos fazem parte do esquema fraudulento e deixa três recomendações consideradas essenciais para evitar situações de burla.

Em primeiro lugar, alerta para que nunca sejam introduzidos no Multibanco números de telemóvel que não pertençam ao próprio utilizador. Em segundo, recorda que o código de activação do MB Way não deve ser partilhado, uma vez que permite o acesso total à conta bancária. Por fim, esclarece que o MB Way não exige qualquer código para receber dinheiro, sendo apenas necessário ter o número de telemóvel associado ao serviço.

Perante qualquer suspeita, a polícia aconselha os cidadãos a interromperem imediatamente o contacto, lembrando que a prevenção é fundamental para garantir a segurança digital.