Burlas causaram prejuízos de 2 milhões é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Danos e crimes aumentaram no ano passado. Só à PSP foram formalizadas 448 queixas, 112 das quais por ‘transferência imediata de dinheiro’. Perfil dos esquemas alterou-se após a pandemia.

Mas há mais nesta edição:

Combustíveis nas Canárias são 38% mais baratos. Em Las Palmas, um abastecimento de 50 litros custa quase menos 25 euros do que na Madeira. Regime fiscal especial do arquipélago vizinho protege os consumidores.

‘Contra-relógio’ na vereda Areeiro-Ruivo.Temporal de Março obriga governo a acelerar obras de recuperação da PR1, a tempo do MIUT que arranca a 25 de Abril. Percurso passa a regime unidireccional e a reabertura será faseada.

Concorrentes ganham mais 44 dias. Governo estende prazo para a entrega das propostas à terceira da empreitada de construção do Hospital Central e Universitário.

E, por fim, Governo reforça apoio aos idosos em casa. Objectivo é estender o projecto ‘Prevenir a Fragilidade no Domicílio’ a toda a Região.

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