PAN lança plataforma para mapear desigualdades territoriais no bem-estar animal

O PAN lançou hoje uma plataforma 'online' para monitorizar e sistematizar os dados públicos sobre bem-estar animal nos municípios portugueses, com o objetivo de identificar padrões e desigualdades territoriais e "aproximar a informação das comunidades".

Em comunicado, o partido anuncia que esta plataforma, a que foi dado o nome "Pandados", "permitirá identificar padrões, desigualdades e assimetrias territoriais, contribuindo para uma leitura mais clara da resposta dos vários municípios nesta matéria".

O PAN explica que este projeto "nasce com o objetivo de promover a transparência e o acesso à informação disponível, reunindo e organizando dados oficiais sobre a realidade local e regional", em particular relacionados com a "atividade dos Centros de Recolha Oficial, adoções, esterilizações e outras práticas municipais relevantes na área do bem-estar animal".

Citada em comunicado, a porta-voz do partido, Inês de Sousa Real, diz que esta é uma "ferramenta útil para todos", servindo, por exemplo, associações de proteção animal, cidadãos, investigadores e decisores públicos, e que serve de apoio a "uma avaliação mais informada das políticas locais e o desenvolvimento de melhores respostas públicas".

"Com esta iniciativa, o PAN pretende aproximar a informação das comunidades, permitindo a qualquer pessoa conhecer melhor a realidade do seu concelho e do seu distrito, num exercício de cidadania, escrutínio democrático e defesa de melhores políticas públicas para os animais", acrescenta Inês de Sousa Real.

Nesta plataforma, o partido disponibiliza ainda aos utilizadores o contacto da secretaria de ação jurídica do PAN, pedindo que sejam encaminhadas denúncias de situações em que possa estar em causa o bem-estar animal.