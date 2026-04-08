Oposição destaca a "ultrapassagem" aos docentes que vincularam antes de 2011

Isabel Garcês (PS) e Miguel Ganança (JPP) confrontaram a secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia com a situação de professores que garantiram vínculo antes de 2011 que, "mais uma vez serão utrapassados" por professores que menos tempo de serviço.

Um "escândalo" que a oposição assegura que o governo não resolve, embora concorde com o diploma em discussão que assume a contagem de tempo de serviço de professores que trabalharam fora da Região ou no sector privado.

Manuela Gonçalves (CH) lembrou que a "injustiça" foi criada com a legislação regional de 2012 que fez com que os professores que vincularam antes de 2011 "perdessem três anos de serviço" e que, agora, serão ultrapassados por outros que verão recuperado todo o tempo de serviço congerlado.

O diploma do governo regional apenas garante a recuperação de um ano aos docentes em causa. Sancha Campanella (PS) defende uma correcção ao diploma, assegurando a recuperação total do tempo de serviço para os docentes que vincularam antes de 2011.