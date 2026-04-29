Suécia anuncia ter apreendido navio da frota fantasma russa

A Suécia apreendeu um cargueiro da frota fantasma russa suspeito de transportar trigo ucraniano roubado, que tinha abordado no início de março, anunciou hoje a procuradoria nacional.

A frota fantasma russa é composta por navios, frequentemente envelhecidos, em mau estado, sem seguro adequado e com propriedade opaca, que Moscovo utiliza para contornar as sanções ocidentais.

O Caffa, um navio de 96 metros (315 pés), tinha saído de Casablanca (Marrocos) a 24 de fevereiro e seguia em direção a São Petersburgo (Rússia) quando a polícia sueca, armada, subiu a bordo, ao largo de Trelleborg (sul), a 06 de março.

Poucos dias depois, os guardas costeiros suecos anunciaram a prisão de um membro da tripulação, suspeito de "infrações ao código marítimo e à lei da segurança dos navios, e de utilização de documentos falsos".

A procuradoria sueca anunciou hoje que o navio estava agora apreendido, devido a um pedido de "cooperação judiciária" proveniente de outro país, sem especificar qual.

"Um Estado estrangeiro solicitou que algumas investigações fossem conduzidas na Suécia, nomeadamente sobre o navio Caffa", precisou o procurador Hakan Larsson, em comunicado.

"Decidi apreender o navio para que o tribunal examine se este pode ser entregue ao outro Estado", acrescentou.

Em março, os guardas costeiros suecos tinham sublinhado que o Caffa figurava na lista de sanções da Ucrânia e navegava sob uma falsa bandeira da Guiné.

A embaixada da Rússia em Estocolmo afirmou, por sua vez, que 10 dos 11 membros da tripulação eram russos. O chefe interino das operações dos guardas costeiros, Daniel Stenling, tinha precisado à imprensa, em março, que estava na posse de informações segundo as quais o navio "era utilizado para transportar trigo roubado à Ucrânia".