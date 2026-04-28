Campeão Paris Saint-Germain bate Bayern Munique por 5-4 a abrir meias-finais

O campeão europeu Paris Saint-Germain ficou hoje em vantagem nas meias-finais da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer na receção ao Bayern Munique, por 5-4, beneficiando de um golo do português João Neves na primeira mão.

No Parque dos Príncipes, numa espécie de final antecipada entre os dois ataques mais eficazes da prova e talvez os principais candidatos à conquista do troféu, o georgiano Khvicha Kvaratskhelia (24 e 56 minutos), João Neves (33) e Ousmane Dembélé (45+5 e 59), o primeiro de penálti, marcaram para os tetracampeões franceses, cujos cinco remates à baliza deram golo.

Pelo meio, o inglês Harry Kane (17 minutos), de grande penalidade, os franceses Michael Olise (41) e Dayot Upamecano (65) e o colombiano Luis Díaz (68), ex-avançado do FC Porto, concretizaram a favor dos recém-bicampeões alemães e detentores de seis títulos europeus, que vinham de 19 encontros sem perder em todas as provas - 17 vitórias e dois empates.

As 'meias' da Taça ou Liga dos Campeões tiveram nove golos no mesmo duelo pela segunda vez - o único registo datava de 1959/60 -, numa noite em que o PSG alcançou a 100.ª vitória na prova, série que exclui as rondas preliminares e começou precisamente com uma vitória caseira diante do Bayern Munique (2-0), no arranque da fase de grupos da edição 1994/95.

A eliminatória decide-se em 06 de maio, em Munique, na Alemanha, e vai definir o adversário no encontro decisivo dos espanhóis do Atlético de Madrid ou dos ingleses do Arsenal, vencedores da fase de liga da Liga dos Campeões e que afastaram o bicampeão português Sporting nos 'quartos'.

Na quarta-feira, os madrilenos recebem os londrinos na abertura da outra meia-final da principal competição continental de clubes, cuja final está agendada para 30 de maio, na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.

Orientado pelo treinador-adjunto inglês Aaron Danks, face à suspensão do belga Vincent Kompany, o Bayern Munique adiantou-se aos 17 minutos, num penálti transformado por Kane, que chegou ao 13.º golo na Liga dos Campeões e soma esta época 54 tentos em 46 jogos nas diversas provas.

O avançado inglês igualou o espanhol Raúl González como quinto melhor marcador da história das competições europeias de clubes, incluindo pré-eliminatórias, ao chegar aos 77 remates certeiros em 112 partidas, numa estatística encabeçada pelo português Cristiano Ronaldo, com 145 em 197.

Apostando de início nos lusos Nuno Mendes, João Neves e Vitinha, recuperado de lesão - Gonçalo Ramos ficou no banco de suplentes -, o Paris Saint-Germain ripostou aos 24 minutos, através de uma jogada individual de Kvaratskhelia a partir da esquerda.

João Neves completaria a reviravolta depois da meia hora, aos 33 minutos, ao corresponder invulgarmente de cabeça ao canto de Dembélé, para chegar ao sétimo tento em 2025/26 e igualar o melhor registo da carreira.

O médio já tinha anotado diante do Bayern Munique em novembro de 2025, numa derrota caseira do PSG na quarta jornada da fase de liga (2-1).

Desfalcados dos portugueses Raphaël Guerreiro e David Daiber, ambos por lesão, os bávaros reagiram oito minutos depois, quando Olise captou um passe de Aleksandar Pavlovic em zona frontal, deixou para trás dois adversários e fez o 2-2, sinal de um embate de constante tração ofensiva.

O marcador voltaria a mexer no período de compensação, tendo Dembélé recolocado os parisienses na frente, num penálti sancionado com recurso ao videoárbitro (VAR), por mão na bola do canadiano Alphonso Davies.

A primeira parte terminou com cinco golos, cenário que não se via nesta ronda da principal competição europeia de clubes há 44 anos e teve continuidade na etapa complementar, com mais quatro remates certeiros.

Kvaratskhelia e Dembélé 'bisaram' aos 56 e 59 minutos, respetivamente, sendo que o georgiano finalizou ao segundo poste, após uma solicitação pela direita do marroquino Achraf Hakimi, servido à distância por Vitinha.

Já o detentor da Bola de Ouro e do prémio The Best da FIFA capitalizou uma transição do compatriota Désiré Doué, ludibriando Upamecano no 5-2.

O Paris Saint-Germain atingia uma vantagem considerável para a segunda mão, mas o Bayern Munique, que não sofria tantos golos num encontro nas taças europeias há 31 anos, repôs a diferença mínima na última meia hora.

Se Upamecano concluiu de cabeça um livre de Joshua Kimmich, aos 65 minutos, Luis Díaz aproveitou um passe longo de Kane para tirar o capitão Marquinhos do caminho e voltar a marcar esta temporada ao PSG, aos 68.

Dos 171 golos somados pelos bávaros em 50 jogos em 2025/26, 42 foram anotados na Liga dos Campeões, contabilidade só superada pelos 43 dos parisienses, que quebraram uma série de cinco derrotas na prova frente ao adversário com o qual perderam na final de 2019/20 (1-0), no Estádio da Luz, em Lisboa.