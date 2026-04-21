Ministro revela que já assinou "inúmeros despachos" de expulsão de membros da PSP e GNR

O ministro da Administração Interna revelou hoje que desde que tomou posse já assinou "inúmeros despachos" de expulsão de membros da PSP e GNR, afirmando que será "muito firme" em relação a comportamentos desviantes dos polícias.

"Quaisquer comportamentos da natureza daqueles que o senhor deputado aqui acabou de transmitir são absolutamente intoleráveis e eu serei muito firme na tomada de decisão relativamente a essas atitudes. Quero dizer-lhe que desde que cheguei já assinei inúmeros despachos, alguns com muitos anos, de expulsão de membros das forças de segurança", disse Luís Neves, que tomou posse como ministro em 23 de fevereiro, na Comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, em resposta ao deputado do Livre Paulo Muacho.

O deputado do Livre questionou o ministro sobre o relatório da Amnistia Internacional hoje conhecido que dá conta da violência policial e destaca que o Ministério Público instaurou processos por alegados homicídios ilegais de pessoas vítimas de discriminação racial por parte da polícia.

O ministro não avançou quantos elementos da PSP e GNR vão ser expulsos.

"Do ponto de vista da tutela política, neste caso sou eu, serei absolutamente inflexível para comportamentos dolosos", disse, esclarecendo que quando o agente policial procura "agir bem e com coragem" e alguma coisa correr mal será "um porto de abrigo" para esse polícia.

Segundo o governante, as polícias estão a fazer "um grande trabalho na esfera do recrutamento, do ponto de vista da análise psicológica", existe "uma campanha absolutamente dinâmica" nas escolas das forças de segurança para que o outro seja respeitado "independentemente das condições" e formações nas áreas de policiamento e direitos.