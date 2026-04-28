O presidente do Governo Regional diz haver abertura do Governo da República para incluir projectos da Madeira no programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), que conta com um envelope financeiro global de 22,6 mil milhões de euros e um horizonte temporal de nove anos.

À margem da visita às obras que decorrem na vereda que liga o Pico do Areeiro ao Pico Ruivo, com o objectivo de assinalar a reabertura ao público daquele trilho, Miguel Albuqueque, em resposta aos jornalistas, referiu o encontro com o ministro da Presidência e o compromisso então assumido, contemplando “projectos estruturantes” para a Madeira.

Nesse conjunto incluia-se o nó da via expresso a Norte, entre a Boaventura e o Arco de São Jorge, e a ampliação do Porto do Funchal. "Eu tive uma reunião com o ministro Leitão Amaro, em Lisboa, e o que ficou combinado foi um conjunto de projectos estruturais designadamente duas [obras] que era para ficarem contempladas no PTRR", esclarereu o presidente do Governo.

"Eu nem sequer apresentei muita coisa, porque esses dois são projectos estruturantes e fundamentais", justificou, ainda assim, remetia qualquer certeza apenas para a apresentação feita por Luís Montenegro, agendada para a tarde de hoje.