O treinador do Marítimo, Miguel Moita, não podia estar mais feliz com a subida da equipa à I Liga. Num texto publicado nas suas redes sociais, o técnico verde-rubro exulta o feito alcançado, destaca o papel dos adeptos nesta caminhada vitoriosa e realça que o Marítimo e a Madeira estiveram sempre no pensamento de todo o grupo de trabalho. Apesar do principal objectivo, subida de divisão, já ter sido alcançado, Miguel Moita garante que todos querem terminar a época com o título de campeão da II Liga.

Eis, na íntegra, o texto publicado por Miguel Moita.

“Estamos de regresso à Primeira Liga, ao lugar que este grande clube merece!



Este é o resultado de um caminho feito com muito trabalho, exigência, resiliência e uma crença enorme desde o primeiro dia. Uma equipa que foi crescendo, superando dificuldades e construindo uma identidade muito própria.



O jogo de ontem foi apenas o reflexo de tudo isso: união, caráter, alma e uma vontade enorme de atingir este objetivo.



Quero destacar, acima de tudo, os meus jogadores. Foram incansáveis ao longo de toda a época e são os grandes responsáveis por esta conquista. A minha equipa técnica e todos os que trabalham diariamente connosco tiveram também um papel fundamental para que nada faltasse neste percurso.



Á estrutura do Maritimo, o meu agradecimento pela confiança.



Aos Maritimistas, uma palavra muito especial. Levaram o “Caldeirão” a todos os campos, nunca nos deixaram sozinhos e foram decisivos nesta caminhada. Jogámos e vencemos pelo Marítimo e pela Madeira.



Mas ainda não acabou. Queremos mais. Queremos ser campeões e terminar esta época como ela merece!”