Incêndio na Malásia deixa cerca de mil casas calcinadas e afecta mais de 9.000 pessoas

Cerca de mil casas ficaram calcinadas e mais de 9.000 pessoas foram afetadas ontem na Malásia, após incendiar-se, de madrugada, a vila flutuante de Kampung Bahagia, sem que tenham sido reportadas vítimas mortais até ao momento.

A zona afetada (este) "compreende umas 1.200 casas, das quais cerca de mil foram afetadas, o que significa 9.007 residentes", disse o chefe da polícia do distrito de Sandakan, George Abd Rakman, em declarações recolhidas pela agência de notícias Bernama.

As chamas arrasaram uma superfície de mais de quatro hectares, assegurou o chefe dos bombeiros de Sandakan, Jimmy Lagung, citado pela mesma fonte.

Imagens difundidas por media e autoridades locais mostram chamas intensas a devorar casas, assim como estruturas calcinadas e reduzidas a escombros.

A corporação local de bombeiros recebeu o alerta para o incêndio pelas 01:30 (17:30 TMG), após o que 35 efetivos, tanto de Sandakan, declarado situação de desastre, como do distrito vizinho de Kinabatangan, acorreram ao local.

A maré baixa dificultou os trabalhos para assegurar uma fonte aberta de água para a extinção das chamas, afirmou Lagung, embora as autoridades já tenham dado o incêndio por controlado.

De momento, não há informação de vítimas mortais.

Após constatarem que a zona não era segura, foram instalados dois centros de evacuação para acolher as vítimas.

Segundo "informação oficial" citada pela Bernama, o Comité Estatal de Gestão de Desastres de Sabah -- o Estado malaio oriental onde se localiza a vila -- o primeiro centro acolhia de manhã um total de 661 pessoas afetadas.

"A prioridade atual é a segurança das vítimas e a assitência imediata no local. O Governo Federal está a coordenar-se com o Governo do Estado de Sabah para oferecer ajuda básica e realojamento temporário o quanto antes", escreveu o primeiro-ministro malaio, Anwar Ibrahim, nas redes sociais.