Centro Islâmico participa contra deputado do Chega por discurso de ódio na Madeira

O Centro Islâmico participa contra o deputado do Chega por discurso de ódio na Madeira é um dos assuntos em destaques na imprensa nacional desta terça-feira, 28 de Abril, nomeadamente no Diário de Notícias.

Saiba quais os outros assuntos que este e outros matutinos destacam nas primeiras páginas:

Diário de Notícias:

- "Estudo português aponta para uso seguro de cetamina para tratar depressão"

- "Irão propõe aos EUA deixar nuclear para depois da guerra e reabrir Ormuz"

- "Em dois meses de guerra: gasóleo mais caro 22% e gasolina subiu 14%"

- "Lucro da Galp dispara 41% para 272 milhões, com subida do preço do petróleo"

- "Defesa Nacional. Entre reservas voluntárias e novas leis: Forças Armadas em debate na AR"

- "Universidade Nova. Reitor Paulo Pereira: 'Que não tentem ganhar na secretaria o que perderam nas urnas'"

- "Política. PS diz que não convidou ninguém, mas Justiça deverá ter provedora"

- "Madeira. Centro Islâmico participa contra deputado do Chega por discurso de ódio"

- "Entrevista a Rui Armindo Freitas. Reagrupamento familiar. Governo já resolveu 26 mil pedidos. Está a mil do ano passado"

- "Henrik Brandão Jonsson: 'Muita gente fala mal da imigração. Acho estranho, porque Portugal é um país de emigrantes'"

- "Leonel Pontes, diretor técnico na China: 'Vou voltar ao banco mais experiente e preparado'"

Correio da Manhã:

- "Crimes e corrupção caem no 'Marquês'. Sócrates e Vara livres do processo do empreendimento algarvio em junho"

- "Caso Vale do Lobo prescreve esta semana"

- "Sporting. Rui Borges sob alta pressão. Leão complica contas e depende dos rivais"

- "Acesso à Champions. Mourinho exige ao Benfica três finais sem falhas"

- "FC Porto. Especulação milionária com bilhetes para a festa do título"

- "Este ano. Galp lucra 3 milhões de euros por dia"

- "Amadora. Patroa assassina quer provar ciúme doentio"

- "EUA. 'Não espero perdão', diz autor de atentado contra Trump"

- "Nova subida em maio. Certificados de aforro dão juros de 2,195 por cento"

- "Esquadra do Rato. Polícias julgados por tortura"

- "Escolas. 8 mil professores fazem 100 km para dar aulas"

Público:

- "Três mil crianças e jovens vivem em condições 'insalubres' ou sem abrigo"

- "Dois meses de guerra. EUA analisam proposta do Irão para reabrir Ormuz"

- "Jorge Moreira da Silva alerta para fome: 'A natureza não espera pela diplomacia'"

- "Ataque a Trump. Atirador arrisca pena que pode ir até à pena perpétua"

- "Papiro. Barriga de múmia escondia um excerto d'A Ilíada"

- "Apagão. Peritos pedem mais articulação nas redes eléctricas"

- "Transparência. Aguiar-Branco exagerou nas obrigações legais"

Jornal de Notícias:

- "Bilhetes para o jogo do título no Dragão já passam dos mil euros no mercado paralelo"

- "Portugueses adotam 60 cães e gatos por dia"

- "Moradores da zona do Aleixo não querem a 'sala de chuto'"

- "Baleou condutor após uma rixa de trânsito andou fugido e quase atropelou PJ"

- "Televisão. Rosalía causa 'Euphoria' com dança no varão"

- "Convenção. Chega arrisca novo chumbo do Constitucional"

- "CTT. Pirata informático rouba dados de clientes dos cacifos Locky"

- "EUA. Ataque contra Trump expõe falhas nos serviços de segurança"

- "Apagão. Falta inovação e investimento no sistema elétrico"

Negócios:

- "Falhar 'recall' leva a 80 chumbos diários de carros na inspeção"

- "Reforço da rede não chegou ao terreno. Um ano após o apagão, 21 das 31 medidas que o Governo desenhou foram implementadas"

- "Compensações a clientes penalizados ainda estão em 'standby' a aguardar uma decisão da ERSE"

- "Dois meses de guerra no Irão. Bolsas a recuperar e Portugal a tremer após duplo choque"

- "Galp aguarda taxa sobre lucros extraordinários 'com serenidade'"

- "Defesa. Empresa da família Azevedo vai produzir veículos militares"

- "Financiamento. Benfica prefere investidor adepto a parceiros americanos"

- "Radar África. Bicefalia está a ser usada para afastar João Lourenço"

O Jornal Económico:

- "Lucro da Galp sobe 41% no primeiro trimestre"

- "Sporting, Benfica e FC Porto ganham 156 milhões"

- "Depois da BYD, agora é a vez da Xiaomi desafiar a Tesla"

- "Casas de luxo. Um milhão de euros só dá para comprar 80 metros quadrados em Lisboa"

- "Nanotubos. O 'lixo' português que pode ser usado no espaço"

- "Confiança na Alemanha cai para níveis da pandemia"

- "Alumínio enfrenta risco de escassez e preço dispara 47%"

- "Turismo de cruzeiros cresce e já vale 940 milhões"

- "Rei dos Frangos vende 16,38% da SAD do Benfica"

- "Prejuízo do apagão segue para tribunal"

Record:

- "Benfica. Proibido falhar agora. Mourinho quer agarrar oportunidade de disputar a Champions"

- "Treinador não admite que erros e repitam e vai apertar com o plantel"

- "Nuno Catarino, o homem das finanças. 'Sem Liga dos Campeões teríamos de fazer reajustes'"

- "Rei dos Frangos vende 16,38% da SAD a fundo norte-americano"

- "Grémio pede 20 MEuro por central de 20 anos. Preço afasta Viery"

- "Sporting. Borges renova na mesma. Caso não conquiste o 2.º lugar"

- "FC Porto. Fome até ao fim. Farioli mantém o foco"

- "Campeão na 2.ª época. Villas-Boas pode superar Pinto da Costa"

- "Gil Vicente 2-1 Casa Pia"

- "E. Amadora. Bacci é o novo técnico"

O Jogo:

- "FC Porto. O carrossel de Farioli. Dragões preparam o champanhe e entre os prováveis campeões há uma lista alargada de estreantes, incluindo o treinador"

- "Festa no sábado limitada ao Dragão, Aliados apenas no fecho da Liga"

- "O trabalho extra dos adjuntos que levantou Deniz Gul"

- "Ciclismo. 'Se ganhar a Volta [a Portugal] a época está feita'. Artem Nych, vencedor do GP O Jogo/Leilosoc também quer repetir o triunfo na prova maior"

- "Benfica. Nápoles viu Ríos. Italianos enviaram emissário à Luz"

- "Nuno Catarino e as contas da SAD: 'Sem Champions teremos de fazer reajustamentos'"

- "Águias perguntam por Viery, central do Grémio"

- "Sporting. Renovação vai arrancar. Rui Borges continua a merecer confiança"

- "Pedro Gonçalves em dúvida para a receção ao Tondela"

- "Gil Vicente 2-1 Casa Pia"

- "E. Amadora. João Nuno sai e Bacci entra"

A Bola:

- "Confiança total em Rui Borges. Segundo lugar em risco não abala intenções do Sporting"

- "Frederico Varandas mantém-se firme na aposta e novo contrato deverá ser anunciado nos próximos dias. Resultados negativos não vão impedir prolongamento do vínculo até 2028"

- "Leão já sabe quanto custa Altimira"

- "FC Porto. Invicta prepara a festa"

- "Pepê deu a bola a Gul para o penálti na Amadora"

- "Estrela despede treinador"

- "Benfica. Lukebakio sem planos para sair"

- "Central Viery desejado mas com forte concorrência"

- "Gil Vicente 2-1 Casa Pia"

- A Bola ao Centro. Diogo Valente termina carreira de futebolista: 'É a melhor profissão do Mundo'"

- "Futebol. Carlos Carvalhal quer treinar em Portugal"