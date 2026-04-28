Centro Islâmico participa contra deputado do Chega por discurso de ódio na Madeira
O Centro Islâmico participa contra o deputado do Chega por discurso de ódio na Madeira é um dos assuntos em destaques na imprensa nacional desta terça-feira, 28 de Abril, nomeadamente no Diário de Notícias.
Saiba quais os outros assuntos que este e outros matutinos destacam nas primeiras páginas:
Diário de Notícias:
- "Estudo português aponta para uso seguro de cetamina para tratar depressão"
- "Irão propõe aos EUA deixar nuclear para depois da guerra e reabrir Ormuz"
- "Em dois meses de guerra: gasóleo mais caro 22% e gasolina subiu 14%"
- "Lucro da Galp dispara 41% para 272 milhões, com subida do preço do petróleo"
- "Defesa Nacional. Entre reservas voluntárias e novas leis: Forças Armadas em debate na AR"
- "Universidade Nova. Reitor Paulo Pereira: 'Que não tentem ganhar na secretaria o que perderam nas urnas'"
- "Política. PS diz que não convidou ninguém, mas Justiça deverá ter provedora"
- "Madeira. Centro Islâmico participa contra deputado do Chega por discurso de ódio"
- "Entrevista a Rui Armindo Freitas. Reagrupamento familiar. Governo já resolveu 26 mil pedidos. Está a mil do ano passado"
- "Henrik Brandão Jonsson: 'Muita gente fala mal da imigração. Acho estranho, porque Portugal é um país de emigrantes'"
- "Leonel Pontes, diretor técnico na China: 'Vou voltar ao banco mais experiente e preparado'"
Correio da Manhã:
- "Crimes e corrupção caem no 'Marquês'. Sócrates e Vara livres do processo do empreendimento algarvio em junho"
- "Caso Vale do Lobo prescreve esta semana"
- "Sporting. Rui Borges sob alta pressão. Leão complica contas e depende dos rivais"
- "Acesso à Champions. Mourinho exige ao Benfica três finais sem falhas"
- "FC Porto. Especulação milionária com bilhetes para a festa do título"
- "Este ano. Galp lucra 3 milhões de euros por dia"
- "Amadora. Patroa assassina quer provar ciúme doentio"
- "EUA. 'Não espero perdão', diz autor de atentado contra Trump"
- "Nova subida em maio. Certificados de aforro dão juros de 2,195 por cento"
- "Esquadra do Rato. Polícias julgados por tortura"
- "Escolas. 8 mil professores fazem 100 km para dar aulas"
Público:
- "Três mil crianças e jovens vivem em condições 'insalubres' ou sem abrigo"
- "Dois meses de guerra. EUA analisam proposta do Irão para reabrir Ormuz"
- "Jorge Moreira da Silva alerta para fome: 'A natureza não espera pela diplomacia'"
- "Ataque a Trump. Atirador arrisca pena que pode ir até à pena perpétua"
- "Papiro. Barriga de múmia escondia um excerto d'A Ilíada"
- "Apagão. Peritos pedem mais articulação nas redes eléctricas"
- "Transparência. Aguiar-Branco exagerou nas obrigações legais"
Jornal de Notícias:
- "Bilhetes para o jogo do título no Dragão já passam dos mil euros no mercado paralelo"
- "Portugueses adotam 60 cães e gatos por dia"
- "Moradores da zona do Aleixo não querem a 'sala de chuto'"
- "Baleou condutor após uma rixa de trânsito andou fugido e quase atropelou PJ"
- "Televisão. Rosalía causa 'Euphoria' com dança no varão"
- "Convenção. Chega arrisca novo chumbo do Constitucional"
- "CTT. Pirata informático rouba dados de clientes dos cacifos Locky"
- "EUA. Ataque contra Trump expõe falhas nos serviços de segurança"
- "Apagão. Falta inovação e investimento no sistema elétrico"
Negócios:
- "Falhar 'recall' leva a 80 chumbos diários de carros na inspeção"
- "Reforço da rede não chegou ao terreno. Um ano após o apagão, 21 das 31 medidas que o Governo desenhou foram implementadas"
- "Compensações a clientes penalizados ainda estão em 'standby' a aguardar uma decisão da ERSE"
- "Dois meses de guerra no Irão. Bolsas a recuperar e Portugal a tremer após duplo choque"
- "Galp aguarda taxa sobre lucros extraordinários 'com serenidade'"
- "Defesa. Empresa da família Azevedo vai produzir veículos militares"
- "Financiamento. Benfica prefere investidor adepto a parceiros americanos"
- "Radar África. Bicefalia está a ser usada para afastar João Lourenço"
O Jornal Económico:
- "Lucro da Galp sobe 41% no primeiro trimestre"
- "Sporting, Benfica e FC Porto ganham 156 milhões"
- "Depois da BYD, agora é a vez da Xiaomi desafiar a Tesla"
- "Casas de luxo. Um milhão de euros só dá para comprar 80 metros quadrados em Lisboa"
- "Nanotubos. O 'lixo' português que pode ser usado no espaço"
- "Confiança na Alemanha cai para níveis da pandemia"
- "Alumínio enfrenta risco de escassez e preço dispara 47%"
- "Turismo de cruzeiros cresce e já vale 940 milhões"
- "Rei dos Frangos vende 16,38% da SAD do Benfica"
- "Prejuízo do apagão segue para tribunal"
Record:
- "Benfica. Proibido falhar agora. Mourinho quer agarrar oportunidade de disputar a Champions"
- "Treinador não admite que erros e repitam e vai apertar com o plantel"
- "Nuno Catarino, o homem das finanças. 'Sem Liga dos Campeões teríamos de fazer reajustes'"
- "Rei dos Frangos vende 16,38% da SAD a fundo norte-americano"
- "Grémio pede 20 MEuro por central de 20 anos. Preço afasta Viery"
- "Sporting. Borges renova na mesma. Caso não conquiste o 2.º lugar"
- "FC Porto. Fome até ao fim. Farioli mantém o foco"
- "Campeão na 2.ª época. Villas-Boas pode superar Pinto da Costa"
- "Gil Vicente 2-1 Casa Pia"
- "E. Amadora. Bacci é o novo técnico"
O Jogo:
- "FC Porto. O carrossel de Farioli. Dragões preparam o champanhe e entre os prováveis campeões há uma lista alargada de estreantes, incluindo o treinador"
- "Festa no sábado limitada ao Dragão, Aliados apenas no fecho da Liga"
- "O trabalho extra dos adjuntos que levantou Deniz Gul"
- "Ciclismo. 'Se ganhar a Volta [a Portugal] a época está feita'. Artem Nych, vencedor do GP O Jogo/Leilosoc também quer repetir o triunfo na prova maior"
- "Benfica. Nápoles viu Ríos. Italianos enviaram emissário à Luz"
- "Nuno Catarino e as contas da SAD: 'Sem Champions teremos de fazer reajustamentos'"
- "Águias perguntam por Viery, central do Grémio"
- "Sporting. Renovação vai arrancar. Rui Borges continua a merecer confiança"
- "Pedro Gonçalves em dúvida para a receção ao Tondela"
- "Gil Vicente 2-1 Casa Pia"
- "E. Amadora. João Nuno sai e Bacci entra"
A Bola:
- "Confiança total em Rui Borges. Segundo lugar em risco não abala intenções do Sporting"
- "Frederico Varandas mantém-se firme na aposta e novo contrato deverá ser anunciado nos próximos dias. Resultados negativos não vão impedir prolongamento do vínculo até 2028"
- "Leão já sabe quanto custa Altimira"
- "FC Porto. Invicta prepara a festa"
- "Pepê deu a bola a Gul para o penálti na Amadora"
- "Estrela despede treinador"
- "Benfica. Lukebakio sem planos para sair"
- "Central Viery desejado mas com forte concorrência"
- "Gil Vicente 2-1 Casa Pia"
- A Bola ao Centro. Diogo Valente termina carreira de futebolista: 'É a melhor profissão do Mundo'"
- "Futebol. Carlos Carvalhal quer treinar em Portugal"