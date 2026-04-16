Bispo do Funchal reconduzido na presidência da Comissão Episcopal da Cultura e Bens Culturais

O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás da Silva Martins, foi nomeado Presidente da Comissão Episcopal da Cultura e Bens Culturais para o triénio 2026-2029.

A decisão foi tomada no decorrer da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa.

"Neste momento de recondução para estas áreas, o Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja deseja ao D. Nuno Brás as maiores felicidades e renova a sua comunhão, disponibilidade e empenho para continuar a trabalhar em prol da salvaguarda e valorização eclesial e cultural do Património da Igreja", pode ler-se na publicação.