Cookies e a recolha de dados online

Mas afinal, o que são cookies? E o que acontece realmente aos nossos dados quando os aceitamos?

Num contexto em que a privacidade digital está cada vez mais em debate, compreender este mecanismo tornou-se essencial. Na rubrica ‘Explicador’ de hoje, fique a saber de tudo.

O que são 'os cookies'?

Apesar do nome, os cookies não têm nada a ver com comida. São pequenos ficheiros de texto que os sites guardam no dispositivo do utilizador, sejam computadores, tablet’s ou telemóveis.

Estes pequenos ficheiros conseguem memorizar informação sobre a navegação, como preferências, idioma ou dados de login. Isto permite, por exemplo, que um site ‘se recorde’ de um utilizador quando este volta a visitá-lo.

Qual é a sua função?

Os cookies podem ter diferentes finalidades. Alguns são essenciais para o funcionamento do site, enquanto outros são usados para analisar comportamento ou mostrar publicidade. De forma geral, dividem-se em:

Cookies essenciais que permitem que o site funcione correctamente;

Cookies de desempenho que recolhem dados sobre como o utilizador navega na internet;

Cookies de funcionalidade que guardam as preferências;

Cookies de publicidade que seguem a actividade online para mostrar anúncios personalizados.

São estes últimos que levantam mais preocupações entre os utilizadores.

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O que acontece quando os aceitamos?

Ao aceitar cookies, o utilizador autoriza o site e, muitas vezes, entidades terceiras a recolher dados sobre a sua navegação.

Esses dados podem incluir páginas que já visitamos, o tempo que passamos num determinado site, os cliques realizados, a nossa localização aproximada e que tipo de dispositivo estamos a utilizar. Esta informação é utilizada para criar um perfil de utilizador, que ajuda algumas empresas a compreender hábitos e interesses.

Porque é que os anúncios ‘nos seguem’?

Uma das consequências mais visíveis dos cookies é a publicidade personalizada. Depois de pesquisar um produto, é comum começar a ver anúncios relacionados em vários sites.

Isto acontece porque empresas utilizam ferramentas como o Google Ads ou o Meta Pixel, que permitem rastrear o comportamento do utilizador em diferentes páginas. Dessa forma, os anúncios tornam-se mais direccionados e mais eficazes.

É obrigatório aceitar cookies?

Não. Na União Europeia, o uso de cookies está regulado pelo Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados, que exige o consentimento do utilizador para a recolha de dados não essenciais.

Isto significa que os sites devem informar claramente para que servem os cookies, bem como a possibilidade do utilizador aceitar ou recusar e, ainda, a opção de recusa ser acessível. No entanto, muitos sites tornam essa escolha pouco intuitiva e incentivam o nosso consentimento.

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Existem riscos?

Aceitar cookies não é, por si só, perigoso. No entanto, levanta questões relacionadas com a privacidade e utilização de dados pessoais. Entre os principais riscos estão:

Criação de perfis detalhados sem plena consciência do utilizador;

Partilha de dados com múltiplas entidades;

Exposição a publicidade altamente direccionada.

Como proteger os dados?

Existem algumas medidas simples que podem ajudar como recusar cookies não essenciais sempre que possível, configurar preferências de privacidades nos sites; apagar cookies regularmente no navegador e utilizar modos de navegação privada.

Estas pequenas acções podem reduzir significativamente a quantidade de dados partilhados.

Os cookies fazem parte da experiência digital moderna e ajudam a tornar a navegação mais rápida e personalizada. No entanto, também permitem a recolha e utilização de dados que muitos utilizadores desconhecem. Aceitar cookies é, na prática, aceitar uma troca.