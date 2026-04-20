Cimento vendido aumentou na Madeira

Apesar de ligeiro aumento trimestral e homólogo, as vendas de cimento na Região Autónoma da Madeira (RAM) ascenderam às 39,7 mil toneladas no primeiro trimestre de 2026

Segundo os dados apurados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) estas vendas reflectem uma subida de 1,6% face ao trimestre anterior (39,0 mil toneladas) e comparativamente ao mesmo trimestre do ano precedente (39,3 mil toneladas) observou-se um acréscimo de 0,9%.

Por sua vez, o valor do cimento vendido na RAM aumentou muito acima da quantidade, reflexo do custo da matéria-prima nos mercados.

Assim, no trimestre em referência "ascendeu aos 6,3 milhões de euros, apresentando uma subida trimestral e homóloga de 6,0% e de 7,9%, respectivamente", realça a DREM.