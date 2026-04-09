OCDE recomenda a Portugal redução da carga fiscal sobre salários mais baixos

A OCDE recomenda que Portugal reduza os impostos sobre os trabalhadores com menores salários, subindo em contrapartida a carga fiscal sobre a propriedade e eliminando isenções fiscais ineficazes, e aconselha melhorias no emprego dos jovens, mulheres e trabalhadores seniores.

No relatório "Fundamentos para o Crescimento e a Competitividade 2026" - publicado hoje pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e que inclui propostas de reformas aos países para aumentar a produtividade e o crescimento -- refere-se que "o desempenho económico de Portugal continua a ficar aquém do das economias mais avançadas" da organização.

"Embora o fosso na taxa de investimento tenha diminuído, o fraco crescimento da produtividade a longo prazo conduziu a um fosso persistente na produção por hora trabalhada", aponta.