Polícia Judiciária alerta para a burla 'Job Scam'

A Polícia Judiciária alertou, através das redes socias, o público sobre a proliferação da burla 'Job Scam', um método de cibercrime que se aproveita da vulnerabilidade de quem procura emprego ou rendimentos extra.

Sob o mote 'Ilusão Online', a autoridade explica que, num período em que a procura de trabalho é elevada, a oferta de esquemas fraudulentos dispara, utilizando necessidades e desejos urgentes das vítimas para construir propostas aparentemente aliciantes.

O perfil de risco identificado pelas autoridades inclui maioritariamente jovens à procura do primeiro emprego e pessoas desempregadas. O contacto inicial é geralmente estabelecido de forma directa através de SMS ou aplicações de mensagens como o WhatsApp e o Telegram, apresentando ofertas nas áreas de vendas e marketing digital.

Entre as tarefas propostas, que prometem remunerações elevadas para funções de baixa complexidade, encontram-se o aumento artificial de seguidores em redes sociais, avaliações falsas de hotéis e a solicitação para utilizar a conta bancária pessoal para receber e transferir quantias de supostos clientes através de aplicações como o MB WAY.

Para evitar cair nestas armadilhas, a Polícia Judiciária recomenda que se desconfie sempre de ofertas que "caem no colo" sem candidatura prévia, bem como de situações que exijam urgência na tomada de decisões ou pedidos de dados pessoais. É fundamental confirmar a existência real da empresa mediante a consulta do site oficial e a verificação de moradas e contactos físicos.

As boas práticas passam por recusar a entrada em grupos de desconhecidos, declinar qualquer tipo de pagamento prévio, não clicar em links suspeitos e nunca partilhar informações sensíveis. As autoridades reforçam que, perante qualquer desconfiança de burla, se deve accionar a intervenção do banco e denunciar o caso de imediato.