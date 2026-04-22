Filha de Maradona denuncia "manipulação total e horrível" dos médicos

Uma das filhas de Diego Maradona denunciou hoje, durante o julgamento sobre as circunstâncias da morte do pai, a "manipulação total e horrível" por parte da equipa médica, que acompanhou o malogrado futebolista argentino nas últimas semanas de vida.

"A manipulação foi absoluta e horrível. Sinto-me uma idiota. Confiei nestas três pessoas e tudo o que fizeram foi manipular-nos e deixar o meu filho sem avô", declarou em tribunal Gianinna, de 36 anos, dirigindo-se especificamente a três dos arguidos, que estão a ser julgados em San Isidro, perto de Buenos Aires.

Sete profissionais de saúde (um médico, um psiquiatra, um psicólogo e enfermeiros) estão a ser julgados pela sua possível responsabilidade na morte de Maradona, em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, de crise cardiorrespiratória associada a edema pulmonar, quando estava em convalescença após neurocirurgia sem complicações a um hematoma na cabeça.

Gianinna não entrou em detalhes sobre a "manipulação" que alegou, mas descreveu uma atmosfera geral em que a família, particularmente ela e a sua irmã mais velha Dalma, se sentiam desinformadas, até mesmo excluídas.

"Eles eram os responsáveis, os que tinham estabelecido como as coisas deveriam prosseguir. Disseram-nos que era importante dar-lhe espaço, deixá-lo decidir se precisava de consultar um médico e que não o devíamos pressionar", recordou.

Os réus alegam que Maradona morreu de causas naturais, negam qualquer responsabilidade pela sua morte e 'escondem-se' atrás da especialidade, transferindo até a culpa para outros.

Diego Armando Maradona foi um dos melhores jogadores da história, um génio do futebol, numa notável carreira em que conduziu a Argentina ao título mundial, em 1986, e o Nápoles à vitória em dois campeonatos italianos e a uma Taça UEFA.