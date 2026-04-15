Sindicato dos futebolistas avança com aplicação de denúncia de resultados combinados

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) vai implementar na próxima época em Portugal a 'Red Button', uma aplicação de denúncia anónima de resultados combinados, revelou hoje o responsável jurídico da entidade.

João Oliveira apresentou esta intenção na conferência Integridade no Desporto, promovida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), confirmando, depois, à Lusa, que o canal de denúncias de 'match fixing', propriedade da FIFPro, vai ser implementado na época 2026/27.

"Já temos alinhavadas as questões contratuais de subscrição da plataforma, que já existe e já está a ser utilizada por alguns sindicatos membros da FIFPro. Foi reconhecida pela UEFA, atendendo que os jogadores, por motivos óbvios, possam ter mais receio de que as informações não cheguem às entidades fiscalizadoras se os canais de denúncia estiverem institucionalizados, em federações ou nas ligas", explicou o responsável.

Além de Portugal, também Angola, Irlanda do Norte, Lituânia e República Democrática do Congo se vão juntar aos 35 sindicatos nacionais que já têm acesso à aplicação.

De acordo com a explicação da federação internacional dos sindicatos de futebolistas, esta ferramenta só pode ser utilizada de forma anónima, mas apenas por jogadores profissionais, por forma a potenciar a qualidade da informação recolhida sobre as abordagens para falsear resultados.

A aplicação permite o envio de documentos, fotografias, áudios ou vídeos, mantendo como facultativa a identificação do denunciante, cujo alerta vai ser remetido para as estruturas disciplinares federativas, a que se podem seguir comunicações para as unidades anticorrupção policiais e governamentais.

"É uma aplicação de telemóvel com garantia de confidencialidade, porque o servidor é externo a Portugal, mas tem o 'link' direto entre a denuncia e a entidade que vai investigar, que vai depender de quem o SJPF decidir", vincou João Oliveira, admitindo que a sua utilização "possa ser disseminada" para o futebol não profissional.

O responsável jurídico do SJPF foi um dos oradores da conferência Integridade no Desporto, promovida pelo IPDJ, que decorreu na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Além do 'match fixing', foram abordados vários outros temas de risco para a integridade no desporto, como as apostas desportivas, a corrupção, o branqueamento de capitais e o doping.