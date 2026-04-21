Maratonas Fotográficas FNAC celebram os 200 anos de fotografia

Este ano a FNAC assinala os 200 anos da fotografia com uma nova edição das Maratonas Fotográficas FNAC, uma iniciativa que percorre todo o país, incluindo a ilha da Madeira, e convida os participantes de todas as idades a sair à rua, olhar com atenção e fotografar o mundo à sua volta.

Sob o mote '200 anos de fotografia. A mesma paixão desde o início!' esta edição cruza passado e futuro, num tempo em que o analógico e o digital coexistem, mas em que o mais importante continua a ser o mesmo: o olhar de quem fotografa. "Uma visão que está na origem da própria FNAC, fundada em 1954 por André Essel e Max Théret, dois apaixonados pela fotografia, e que continua a guiar o compromisso da marca com a democratização do acesso à cultura e à criação artística", informa um comunicado de imprensa.

"Num momento de profunda transformação da fotografia, este projeto desafia os participantes a explorar cinco subtemas — Luz Primeira, Retratos do Século, Ruas em Movimento, Memórias em Papel e Pixels & Futuros — e a experimentar diferentes formas de ver e interpretar o mundo: desde a essência da luz e do retrato humano à vida nas ruas, passando pela memória impressa à imagem digital em constante evolução. Mais do que uma competição, as Maratonas Fotográficas FNAC são um convite a observar, interpretar e a descobrir novas formas de ver o mundo. Um exercício de atenção, criatividade e liberdade, aberto a todos os que acreditam que cada fotografia é uma forma única de contar uma história", refere a nota.

Entre 6 de Junho e 1 de Agosto, a iniciativa passa por Viana do Castelo, Gaia, Viseu, Coimbra, Lisboa, Sul do Tejo, Sintra, Algarve e Madeira, reunindo fotógrafos amadores e profissionais numa experiência criativa aberta a todos.

A avaliação dos trabalhos estará a cargo de um júri composto por fotógrafos profissionais e de renome do nosso país: José Goulão, Marisa Cardoso e Diana Tinoco irão distinguir a qualidade técnica, a criatividade e a coerência do conjunto de fotografias apresentado.

Os prémios incluem um cartão oferta FNAC no valor de 600€ para o vencedor de cada maratona, bem como a integração dos seus trabalhos numa exposição num Fórum FNAC. Será ainda atribuída uma Menção Honrosa, cujo vencedor será premiado com um cartão oferta FNAC de 150€ e também a oportunidade de participar numa exposição num Fórum FNAC.

As inscrições estão abertas até 1 de Junho e podem ser efetuadas nas lojas FNAC, através do site ou pelo número 211 536 000. O custo de participação é de 45€, e de 40€ para aderentes FNAC.

Mais do que uma celebração dos 200 anos da fotografia, as Maratonas Fotográficas FNAC 2026 afirmam uma ideia simples e intemporal: independentemente do equipamento usado, a fotografia continua a ser um exercício de olhar, descoberta e liberdade. Todos os interessados poderão obter mais informações no site em https://www.fnac.pt/maratonas-fotograficas.