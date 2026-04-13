Como simular a entrega da sua declaração de IRS?

Os contribuintes têm até 30 de Junho para entregar as suas declarações de IRS às Finanças. Até lá, a Deco Proteste oferece uma ferramenta que lhe permite simular a entrega da sua declaração.

Os interessados devem aceder ao site www.irssimples.pt e assim ficar a perceber qual a opção que lhe fica mais vantajosa. Estamos a falar, por exemplo, se deve englobar determinados rendimentos ou se é mais proveitoso entregar a declaração individualmente ou em conjunto. Esta plataforma "permite perceber qual o melhor cenário, entre as várias opções, permitindo ao contribuinte obter um maior reembolso, se for caso disso, ou pagar menos imposto", explica a Deco Proteste.

O registo neste site é gratuito, bastando apenas seguir os simples passos requeridos. Os dados são posteriormente importados do portal da Finanças, sendo que deve indicar quais as opções que pretende comparar.

"Ao obter o melhor cenário, o utilizador pode ver essa versão entregue à Autoridade Tributária, sem que tenha de preencher a declaração no portal das Finanças. Para tal, basta descarregar o ficheiro XML com todos os dados e carregá-lo no site das Finanças", explica a Deco Proteste.

Além desta ferramenta, através do portal IRS Simples, pode ter acesso a e-books com informações e conselhos práticos sobre a entrega da declaração de IRS.