Geração Depositrão desafia escolas da Madeira a recolher resíduos eléctricos, electrónicos, pilhas e baterias

A comunidade escolar da Madeira foi desafiada esta terça-feira, 21 de Abril, a participar na 18.ª edição da Geração Depositrão, um projecto nacional de literacia ambiental, e recolher resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), resíduos de pilhas e baterias (RB), que decorre até ao final do ano lectivo.

A iniciativa, promovida pela ERP Portugal, entidade gestora de REEE e RB, desafia alunos e professores da Madeira a participarem aCtivamente na recolha e correCto encaminhamento deste tipo de resíduos e contribuírem para as metas europeias de reciclagem.

As escolas com melhor desempenho serão distinguidas com prémios em diversas categorias, incluindo peso absoluto, peso per capita, categoria de REEE (TV, monitores, lâmpadas, equipamentos de refrigeração e pilhas). O programa é aberto a todas as escolas, desde o jardim de infância ao ensino superior, e até ao final ano letivo podem fazer os pedidos de recolha de REEE e RB, e consultar todas as informações sobre o mesmo na plataforma eureciclo.pt.

“Nesta edição da Geração Depositrão, reforçamos o nosso apelo a todas as escolas da Madeira para se juntarem a este movimento pela sustentabilidade. Cada REEE, pilha ou bateria recolhida é um contributo direto para um futuro mais verde e um passo crucial na educação ambiental dos jovens. Convidamos toda a comunidade escolar a mobilizar-se, a bater novos recordes de recolha e a demonstrar que a participação de todos tem impacto no nosso planeta”, afirma Rosa Monforte, Diretora Geral da ERP Portugal.

Sobre a ERP Portugal:

A ERP Portugal pertence a uma plataforma pan-Europeia, European Recycling Platform (ERP), fundada em dezembro de 2002. A ERP assume como missão assegurar a implementação mais rentável de um Sistema de Gestão de REEE e RB, para o benefício dos seus aderentes e empresas, dando lugar a oportunidades de negócio e vantagens competitivas. A ERP já está a operar nos seguintes países: Alemanha, Áustria, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália, Noruega, Polónia, Portugal, Reino Unido, Suécia e Israel. Mais informação em https://erp-recycling.org/pt-pt/ ou http://www.facebook.com/erp.portugal