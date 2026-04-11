JPP apresenta voto de protesto contra pagamentos em atraso aos taxistas

O Grupo Parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP) vai apresentar um voto de protesto na Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM) contra os alegados atrasos nos pagamentos aos profissionais de táxi que asseguram o transporte de doentes não urgentes para consultas e tratamentos no Serviço Regional de Saúde (SESARAM).

Em comunicado, assinado pelo deputado Alfredo Gouveia, o partido da oposição afirma que o Governo Regional continua “sem pagar a tempo e horas” estes profissionais, apontando que a situação se prolonga há mais de um ano.

“Estamos em Abril de 2026. Mais de um ano depois da última liquidação feita pelo SESARAM, os profissionais de táxi voltam a reclamar do pagamento de mais de um ano de serviço já prestado àquela entidade pública”, refere o JPP na mesma nota.

O voto de protesto apresentado pelo partido tem como título “Contra o sistemático atraso do SESARAM nos pagamentos aos profissionais de táxi que prestam serviço de transporte de doentes não urgentes”.

No mesmo comunicado, o JPP sublinha que a situação é “inaceitável”, criticando o Governo Regional pelo que classifica como falta de compromisso com estes profissionais.

“Estamos perante uma situação inaceitável, reveladora da insensibilidade que grassa no Governo Regional e sobretudo na falta de palavra. Estamos a falar de um serviço que é prestado ao Governo Regional por profissionais que vivem modestamente do seu trabalho, que já pagaram impostos por um serviço que realizaram, mas do qual não receberam qualquer pagamento”, lê-se na nota.

O partido compara ainda a situação com os indicadores económicos da Região, apontando incoerência na gestão pública.

“Um Governo que exulta constantemente os recordes na economia, no aumento brutal da receita fiscal e no PIB rico, mas que persiste num padrão de comportamento de mau pagador para com profissionais que dependem exclusivamente do rendimento do seu trabalho, denota irresponsabilidade e ausência de compromisso”, evidencia.

O JPP alerta também para os impactos que a situação poderá ter na continuidade do protocolo entre os taxistas e o SESARAM, referindo o risco de eventuais paralisações e consequências para os utentes.

“É importante lembrar que muitos destes doentes recebem pensões e rendimentos baixos, pessoas sem condições financeiras para recorrerem a outro tipo de serviço se os taxistas decidirem paralisar”, alerta o comunicado.