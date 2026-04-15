Rafael Carvalho acusa autarquia de Santa Cruz de não apoiar os munícipes

"Bipolaridade" é como Rafael Carvalho classifica as posições do JPP que, "em toda Região" exige redução de impostos mas, em Santa Cruz, se recusa a devolver o IRS aos munícipes.

"Em Santa Cruz não há aumento do custo de vida, não há dificuldades para as famílias", conclui o deputado do PSD, uma vez que a câmara municipal, que teve um excedente de 3 milhões de euros, não devolver "80% do IRS às famílias".

Uma situação que contrasta com o que, no parlamento e nas outras autarquias, exige que sejam esgotados os limites das reduções fiscais.

Rafael Carvalho lembra que as reduções fiscais, na Madeira, são feitas pelo governo e, em Santa Cruz, as obras também são do Executivo de Albuquerque.