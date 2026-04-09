Durante décadas, a cultura popular alimentou uma imagem muito específica do físico: um indivíduo de cabelo despenteado, a escrever equações incompreensíveis num quadro negro, isolado do resto da humanidade pelo seu intelecto superior. De Newton a Stephen Hawking, passámos a acreditar que compreender as leis naturais requer um “toque divino” ou um QI muito acima da média.

(Note-se que, nesta área, o curso mais próximo da engenharia seria a Engenharia Física, que surge agora na UMa como novidade.) Mas será a Física realmente um tópico reservado a génios, ou será esta perceção o maior entrave à literacia científica da nossa sociedade?

O Mito da Mente Brilhante

O primeiro problema reside na forma como ensinamos e comunicamos a ciência. Muitas vezes, a Física é apresentada como um conjunto árido de fórmulas. Esquecemo-nos de que estas conclusões foram o resultado de anos de tentativa, erro, frustração e, sobretudo, de uma curiosidade mundana.

A ideia de que a Física é “muito difícil” funciona como uma profecia autorrealizável. Se um aluno acredita que não nasceu com os “genes certos”, desistirá ao primeiro obstáculo. No entanto, isso é falso: apenas aqueles que superam as dificuldades conseguem ter sucesso nesta área.

A Física como extensão da curiosidade infantil

Na verdade, todos somos um pouco físicos. Uma criança que atira um brinquedo ao chão está a testar a gravidade; um desportista que visualiza a trajetória de uma bola está a processar mecânica clássica em tempo real. A Física estudada no ensino superior é apenas a formalização desse instinto natural de querer saber “como é que as coisas funcionam”.

Se retirarmos o pedestal da genialidade, o que sobra é uma ferramenta incrível para interpretar a realidade. A Física tenta explicar os fundamentos de tudo o que existe na natureza. Quando a rotulamos como algo “apenas para génios”, estamos a vedar ao cidadão comum o direito de compreender o mundo em que vive.

O Papel do Esforço vs. Talento

É inegável que existem mentes excecionais que aceleram o progresso da Ciência. Contudo, a grande maioria dos avanços científicos é feita por pessoas comuns com uma característica muito mais importante que o génio: a persistência.

A Física exige disciplina e uma elevada tolerância ao erro. É uma disciplina que nos obriga a confrontar a nossa própria ignorância. Talvez seja esse o verdadeiro desconforto que as pessoas sentem, confundindo a exigência da aprendizagem com uma suposta incapacidade intelectual inata.

Assim sendo, precisamos de desmistificar a figura do cientista de laboratório. A Física não é um clube de elite; é uma herança humana. Enquanto continuarmos a dizer aos nossos jovens que a Física é “coisa de génios”, continuaremos a perder potenciais talentos que poderiam encontrar soluções para a crise climática ou para os desafios energéticos do futuro.

A Física não exige que seja um génio; exige apenas que não perca a capacidade de se espantar com o óbvio e que tenha a coragem de perguntar: porquê? Afinal, o Universo não tem portas fechadas.