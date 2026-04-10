Bombeiros forçados a devolver verbas não executadas

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 10 de Abril, dá conta que a fiscalização do Serviço Regional de Protecção Civil detectou cerca de 200 mil euros por repor em 2024. Autarquias seguem o mesmo caminho.

Produção de limão duplicou em quatro anos

Descubra que, entre 2021 e 2025, a produção de limão passou de 832 para 1.600 toneladas. Este fim-de-semana realiza-se a Festa do Limão, na freguesia da Ilha, em Santana.

Modelo de mobilidade a votos com tectos a gerar discórdia

Fique a saber que a votação final global é hoje na Assembleia da República. Conheça as 17 alterações. Dia caótico no aeroporto da Madeira afecta milhares de passageiros.

Ministério da Educação determina fecho do ISAL até 31 de Outubro

Saiba que os estudantes serão protegidos com vagas específicas e documentos na Universidade da Madeira.

Destaque ainda para: Pacote de 9 milhões para aliviar a crise a 1.500 empresas madeirenses.

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