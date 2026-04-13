Sobrelotação nas casas da Madeira dispara após pandemia e já afecta 61 mil pessoas

A sobrelotação habitacional na Região Autónoma da Madeira aumentou de forma expressiva desde a pandemia, triplicando em poucos anos. Actualmente, cerca de 61 mil pessoas vivem em casas com dimensão insuficiente para o número de elementos do agregado familiar, quando em 2020 esse número se situava nas 21 mil pessoas.

Os dados revelam uma pressão crescente sobre o parque habitacional, num contexto marcado pela subida dos preços da habitação e pela dificuldade de acesso a casas com condições adequadas. A situação faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

No desporto, o destaque vai para a derrota do CD Nacional frente ao Benfica, resultado que complica a luta dos alvinegros pela permanência na I Liga. Apesar do desaire, a equipa mantém a esperança, tendo como próximo adversário o Alverca.

Já o Marítimo venceu o Portimonense e está mais perto da subida à I Liga. Se triunfar na próxima jornada, poderá garantir o regresso ao principal escalão do futebol português.

No plano judicial, um homem foi condenado por violar uma adolescente de 15 anos, tendo o tribunal aplicado uma pena de prisão suspensa.

Na economia, o sector do Vinho Madeira apresenta sinais positivos, com resultados acima das expectativas no primeiro trimestre do ano, reforçando a importância deste produto para a região.

Por fim, na área cultural, o festival Summer Opening anuncia a presença do artista brasileiro Saint Caboclo.

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É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.