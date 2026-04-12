Sporting de Braga vence Arouca por 1-0 e reforça quarto lugar
O Sporting de Braga venceu hoje por 1-0 o Arouca, que falhou uma grande penalidade, em jogo da 29.ª jornada, e consolidou o quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol.
Em casa, depois do empate de quarta-feira para a Liga Europa com os espanhóis do Betis (1-1), Pau Victor, aos 66 minutos, garantiu o triunfo dos 'arsenalistas' sobre os arouquenses, que vinham de dois triunfos consecutivos e que viram Barbero falhar um penálti, aos 83, após um lance que ditou a expulsão de Gabri Martinez.
O Sporting de Braga segue na quarta posição, com 52 pontos, mais cinco do que o Famalicão, quinto e próximo adversário, que esta jornada empatou com o Moreirense, enquanto o Arouca é 12.º, com 32.