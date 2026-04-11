Sporting vence Estrela da Amadora e mantém-se na perseguição ao líder FC Porto

O Sporting manteve-se hoje na perseguição ao líder FC Porto, ao vencer por 1-0, na visita ao Estrela da Amadora, em jogo da 29.ª jornada da I Liga de futebol.

Na Amadora, Daniel Bragança marcou aos 59 minutos para os 'leões', que na quarta-feira defrontam o Arsenal na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, para a qual partem com uma desvantagem de 1-0, e no domingo recebem o Benfica, na 30.ª jornada da I Liga.

Com menos um jogo disputado, o Sporting segue na segunda posição, com 71 pontos, menos dois do que o líder FC Porto, que no domingo visita o Estoril Praia, e mais cinco do que o Benfica, terceiro, que recebe o Nacional, enquanto o Estrela da Amadora é 14.º, com 28, em igualdade com o Santa Clara.