Ataque israelita no norte de Gaza deixa cinco mortos

Cinco residentes de Gaza morreram ontem num ataque com um drone israelita ao campo de refugiados de Shati, na costa da cidade capital no norte da Faixa, informou o Hospital Shifa naquele centro urbano.

"As nossas equipas estão a responder a um ataque no campo de refugiados de Shati, na parte oeste da cidade de Gaza", informou o serviço de emergências da Defesa Civil do enclave.

Os serviços de morgues e de emergências de Gaza identificaram os cinco mortos como Ahmed Ibrahim Abu Hasira, Abdullah AL Laham, Motasim Suleiman Bakr, Suleiman Hani Bakr e Musa Abu Hasira.

O ataque também causou 12 feridos.

Testemunhas do ataque indicam que drones do Exército israelita dispararam dois projéteis contra uma estrutura onde havia um gerador de eletricidade. E muitos habitantes de Gaza utilizam estes pontos para carregar os seus telemóveis e outros dispositivos, devido às carências de energia naquele território.

Estas testemunhas relataram que os falecidos estavam reunidos à entrada do local no momento do ataque, o que contribuiu para o elevado número de vítimas.

O campo de Shati, próximo à costa, está fora do perímetro controlado pelo Exército de Israel em Gaza, que se estende para o outro lado da chamada "linha amarela", abrangendo mais de 50% do enclave.

Questionado pela EFE, o Exército de Israel afirmou que o ataque tinha como alvo membros do grupo islamista palestiniano Hamas, embora não tenha detalhado quantos ou quais dos falecidos pertenciam à organização.

No total, onze pessoas morreram ontem em Gaza, em diferentes ataques das forças armadas.

Um bombardeamento contra um veículo policial na capital matou quatro pessoas, um polícia e três civis, entre eles uma criança de três anos, enquanto outro menor de 14 anos morreu por um disparo das tropas israelitas em Jabalia e uma sexta pessoa em Beit Lahia após se aproximar da linha amarela, segundo várias fontes médicas do enclave. Todos os falecidos foram vítimas de ataques no norte de Gaza.

Mais de 760 habitates da Faixa de Gaza perderam a vida em ataques israelitas desde que começou o cessar-fogo naquele território, em outubro de 2025, enquanto o total ultrapassa os 72.300 se recuarmos até outubro de 2023, no início da ofensiva de Israel contra o enclave.