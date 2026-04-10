Pulseiras ‘Estou Aqui! Crianças’ já estão disponíveis. Como pedir?

A Polícia de Segurança Pública tem já disponíveis para entrega as pulseiras ‘Eu Estou Aqui! Crianças’, uma forma de permitir um reencontro célere entre uma criança e o seu encarregado de educação, no caso de o menor se perder.

No fundo, esta é uma forma de se conseguir identificar a criança, no caso desta não conseguir expressar-se ou, devido ao medo ou pânico, ser incapaz de prestar informações úteis. Quando um adulto encontra uma criança perdida, deve contactar o 112 e informar onde se encontra e o código que consta da pulseira. É através desse mesmo código que as autoridades acedem aos dados da criança.

A pulseira não possui GPS ou outro sistema de localização. É necessário que seja comunicada a localização da criança, para que a mesma possa ser localizada.

Após a inscrição no sítio oficial do programa, a pulseira somente poderá ser recolhida numa Esquadra da PSP, escolhida pela pessoa aderente. “Este momento é especialmente importante para o funcionamento do EAC, pois o Polícia irá verificar se a informação disponibilizada na inscrição se encontra completa e associa o código alfanumérico da pulseira à criança inscrita. Desta forma, em caso de urgência, será possível à PSP rapidamente contactar a(s) pessoa(s) responsável(is) pela criança e promover o reencontro familiar”, indica nota da PSP.

A lista de contactos de emergência é indicada pela pessoa que faz a inscrição da criança no EAC e poderá englobar várias pessoas, que serão sequencialmente contactadas pela PSP em caso de emergência.

As pulseiras têm a validade da sua edição. Ou seja, são válidas entre Janeiro e Dezembro do ano em questão. No ano seguinte perdem a validade e deve ser requerida uma nova pulseira.