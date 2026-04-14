D. Virgílio Antunes sucede a D. José Ornelas na Conferência Episcopal Portuguesa

O bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, foi eleito esta terça-feira, 14 de Abril, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), sucedendo no cargo ao bispo madeirense de Leiria-Fátima D. José Ornelas.

Os bispos portugueses reuniram-se ontem e hoje, em Fátima, para a Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), que teve como principal ponto a eleição dos novos dirigentes, depois de o bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, ter atingido o limite de dois mandatos à frente da CEP.

O arcebispo de Braga, D. José Cordeiro, foi eleito vice-presidente da CEP.

O Conselho Permanente tem para o mandato de 2026-2029 como vogais o patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, por inerência do cargo; D. António Augusto Azevedo, bispo de Vila Real; D. António Moiteiro, bispo de Aveiro; D. Armando Esteves Domingues, bispo de Angra; e D. José Traquina, bispo de Santarém.

D. Virgílio Antunes de 64 anos de idade recebeu a ordenação episcopal a 3 de Julho de 2011, em Fátima, após ter sido nomeado pelo Papa Bento XVI no dia 28 de abril desse mesmo ano.

O bispo de Coimbra foi vice-presidente da CEP nos dois últimos mandatos.