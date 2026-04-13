Regresso pós-férias da Páscoa com primeiros congestionamentos matinais

Bom dia. Esta manhã de segunda-feira marca o regresso às aulas para muitos jovens madeirenses, também o regresso ao trabalho de muitos trabalhadores-pais após as férias da Páscoa e, invariavelmente, regressam maiores dores de cabeça no trânsito.

Ver Galeria

De acordo com a Via Litoral, pelo menos no sentido Machico - Ribeira Brava da Via Rápida, o trânsito congestiona-se ao longo de 3 km, mas com tendência a melhorar, a partir da Cancela. Tudo devido a tráfego intenso.

Ver Galeria

No sentido oposto, também algum congestionamento a partir do nó de Câmara de Lobos, mas ainda assim nada comparado com dias mais complexos.