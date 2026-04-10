Madeira mantém diferencial de 10 cêntimos nos preços dos combustíveis

A Região Autónoma da Madeira vai manter o diferencial de 10 cêntimos por litro na gasolina sem chumbo IO95 e de 11 cêntimos no gasóleo rodoviário face aos preços médios previstos para o continente na próxima semana, revelou esta sexta-feira, 10 de Abril, a Secretaria Regional de Economia.

A nova tabela de preços entra em vigor na segunda-feira, com a gasolina 95 a baixar de 1,817 euros para 1,804 euros por litro, enquanto o gasóleo rodoviário sobe ligeiramente, passando de 1,953 euros para 1,980 euros por litro.

Segundo os valores divulgados pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), no continente os preços médios deverão situar-se nos 1,913 euros para a gasolina 95 e 2,090 euros para o gasóleo rodoviário, reflectindo uma descida no território continental nos combustíveis.

Para assegurar a manutenção deste diferencial, o Governo Regional procedeu a uma alteração da fórmula de cálculo dos preços máximos de venda ao público, através da segunda alteração à Portaria n.º 25/2022, de 26 de janeiro, publicada esta sexta-feira, 10 de abril. A revisão elimina o “factor de ajustamento”, no cálculo de formação de preços previsto anteriormente, que representava um benefício atribuído às distribuidoras de combustível.

De acordo com o diploma, a decisão decorre da necessidade de garantir a estabilidade dos preços e mitigar os efeitos económicos e sociais da atual conjuntura internacional sobre as famílias e empresas madeirenses, ajustando o regime de preços máximos dos combustíveis líquidos à realidade regional.

Já o gasóleo colorido e marcado, das pescas, passa a custar na próxima semana, na Madeira, 1,544 € por litro, menos 17 cêntimos em relação ao praticado no continente.

A nova portaria foi aprovada pelos Secretários Regionais da Economia, José Manuel de Sousa Rodrigues, e das Finanças, Duarte Nuno Nunes de Freitas, e produz efeitos a partir da data da sua publicação.