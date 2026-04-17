Portugal com risco elevado de exposição à radiação UV e temperaturas de 30 graus

Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão hoje e no fim de semana com risco muito elevado (8) e elevado (7) de exposição à radiação ultravioleta (UV), estando previstas temperaturas até 30 graus em algumas regiões, segundo o IPMA.

O arquipélago da Madeira e os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Lisboa, Santarém, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro estão com níveis muito elevados e Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Coimbra e Leiria elevados.

O risco de exposição à radiação UV vai permanecer elevado no continente e no arquipélago da Madeira no fim de semana, estando previstas temperaturas máximas de 30 graus em distritos como Beja, Évora, Setúbal e Santarém, no sábado.

Em Lisboa, Braga, Bragança, Castelo Branco, Portalegre, Coimbra, Viseu, Vila Real e Leiria são esperadas temperaturas máximas entre os 25 e os 28 graus Celsius hoje e no fim de semana.

A escala de radiação ultravioleta tem cinco níveis, entre risco extremo e baixo.

Para as regiões em risco extremo, o IPMA recomenda que se evite o mais possível a exposição ao sol.

No que diz respeito a regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição das crianças ao sol.

O IPMA recomenda para as regiões com risco elevado o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt' e protetor solar.