Campanha 'Laço Azul' dá atenção às crianças para que cresçam com amor

A Câmara Municipal do Funchal lançou, hoje, em parceria com a CPCJ do Funchal, a campanha 'Laço Azul', que ao longo deste mês procura, com um conjunto de actividades, sensibilizar para a prevenção dos maus tratos na infância.

'Serei o que me deres…que seja amor' é o mote desta campanha. Jorge Carvalho, na sessão de abertura da iniciativa, que decorreu no Salão Nobre da CMF, realçou a importância desta campanha, da atenção que através dela é dada às crianças e dos "princípios que devem nortear uma sociedade saudável, responsável e competente" e que, acima de tudo, "cria as condições para que as suas crianças e os seus jovens possam crescer de forma saudável e respeitável", sem esquecer que estamos a preparar as gerações futuras.

Na ocasião, o presidente da autarquia funchalense destacou ainda o compromisso da comunidade e das instituições para que a sociedade seja mais competente e providencie o melhor para as crianças e jovens, "com as melhores condições para o seu crescimento e desenvolvimento".

Jorge Carvalho referiu ainda a importância da aprovação por parte da CMF da "estratégia local para os mais novos", trabalhando em parceria, de forma a que as crianças possam ter "um futuro de sucesso e realização".