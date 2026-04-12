Representante da República lamenta morte da mãe do Bispo do Funchal
O representante da República para a Região Autónoma da Madeira manifestou pesar pela morte de Luzia Martins, mãe de D. Nuno Brás.
Na nota de pesar remetida este domingo às redacções, Ireneu Cabral Barreto associa-se "à dor da comunidade cristã" e endereça à família as suas “sentidas condolências” pela perda.
O anúncio da morte da mãe do bispo do Funchal foi avançado, ontem, pela Diocese do Funchal, nas redes sociais, conforme noticiou o DIÁRIO.
O funeral está agendado para segunda-feira, às 11 horas, na igreja de A dos Cunhados, no Patriarcado de Lisboa.
