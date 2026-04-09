Seguro convencido que até à época dos incêndios "muito se fará"

O Presidente da República, António José Seguro, mostrou-se hoje convicto que "muito se fará" daqui até à época de incêndios em matéria de prevenção, querendo acreditar que este período está a ser devidamente preparado.

"Há, naturalmente, por parte dos portugueses, sobretudo em zonas de mais vulnerabilidade, essa insegurança. Essa é também uma das razões da presença do Presidente da República aqui, é dizer a estas pessoas estes territórios que não estão sozinhos, nem vão ficar sozinhos. Eu posso ir embora amanhã para Lisboa, para a vida normal, como Presidente da República, mas levo este território comigo e levo estas pessoas comigo", disse Seguro aos jornalistas no final de uma visita ao quartel de Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, Leiria.

Ressalvando que não tem "poder executivo", o Presidente da República enfatizou que tem "voz e convicções", voz essa que quer "emprestar a estas pessoas, aos seus autarcas, aos empresários, às famílias".

"E estou convencido que muito se fará daqui até lá", disse, numa referência à época dos incêndios.

Questionado sobre se entende que esse período está a ser devidamente preparado, concretamente pelo Governo, Seguro foi muito sucinto: "eu quero acreditar que sim".

"Tenho vindo a chamar a atenção, já há muitos meses, mesmo antes de ter sido eleito Presidente da República, para a necessidade da limpeza dos caminhos florestais e dos aceiros. Isso é determinante e é fundamental", afirmou.

Interrogado sobre se não teme que a sua figura como Presidente da República possa ficar fragilizada caso esse período crítico corra mal, o chefe de Estado disse que as suas preocupações são "resolver os problemas".

"As análises sobre o que surte ou não o efeito da Presidência Aberta, deixo-as para os senhores", atirou.