Leonardo Jardim vence no arranque da Libertadores, Abel Ferreira empata

O campeão Flamengo, de Leonardo Jardim, entrou a vencer, na quarta-feira, na presente edição da Taça Libertadores de futebol, numa jornada inaugural em que o Palmeiras, de Abel Ferreira, empatou.

Na visita aos peruanos do Cusco, o 'mengão', que é o detentor do troféu, venceu com golos de Bruno Henrique, os 59 minutos, e de De Arrascaeta, aos 90+2, e lidera já o Grupo A da competição, face ao empate entre Independiente Medellín e Estudiantes (1-1).

Em jogo do Grupo C, o Palmeiras, campeão em 2020 e 2021 com Abel Ferreira, empatou na visita aos colombianos do Junior Barranquila (1-1), num jogo em que a equipa paulista foi para o intervalo a perder.

O Junior inaugurou o marcar aos 10 minutos, de grande penalidade, com Teófilo Gutiérrez a converter a castigo máximo, que puniu entrada imprudente de Mauricio na grande área, quando chegou atrasado numa bola dividida.

Na segunda metade, a equipa de Abel Ferreira ainda empatou, com o médio paraguaio Ruben Sosa a aproveitar um desvio de cabeça ainda perto da zona de meio-campo e a isolar-se para o 1-1, aos 56 minutos.

Na terça-feira, o Cruzeiro, do também treinador português Artur Jorge, estreou-se a vencer na ronda inaugural do Grupo D, com um triunfo por 1-0 na deslocação ao terreno dos equatorianos do Barcelona de Guayaquil.