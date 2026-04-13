CDU lamenta falha do Governo na promessa de aumentar o apoio do Gás Solidário de 20 para 25 euros

"O Governo Regional pela voz do seu presidente Miguel Albuquerque anunciou por várias vezes aos órgãos de comunicação social e até mesmo no debate mensal da Assembleia Regional, que tendo em conta a perspectiva do aumento do preço do gás na Região o apoio do Gás solidário passaria de 20 para 25 euros", começa por dizer a CDU em comunicado.

E prossegue: "O preço da garrafa de gás de 13kg na Madeira aumentou em média 5 euros. Em Março era possível comprar uma garrafa de gás de 13kg por 29 euros, hoje os valores rondam os 34 euros existiu um aumento efectivo, mas muitas pessoas que são abrangidas pelo apoio gás solidário quando foram adquirir a sua garrafa de gás verificaram que ao contrário do anunciado pelo Governo Regional não existiu qualquer aumento do apoio mantendo-se nos 20 euros".

Diz ainda que "lamentavelmente, mais uma vez, o Governo Regional do PSD/ CDS não cumpriu com a palavra dada, criando mais dificuldades financeiras para as famílias carenciadas que têm acesso a este apoio".

E acrescenta: "Por exemplo no que diz respeito ao gás solidário o Governo da República garantiu um amento do apoio dos 15 para os 25 euros, para os meses de abril, maio e junho, por sua vez na Região Autónoma da Madeira, apesar da promessa o prometido apoio ainda não chegou às famílias".

Refere também que "a CDU vai questionar o Governo Regional, sobres os motivos de não cumprir com o anunciado aumento do apoio do gás solidário dos 20 para os 25 euros, penalizando uma vez mais as famílias carenciadas abrangidas por este programa".