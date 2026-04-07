PS destaca papel essencial dos profissionais de saúde na garantia de cuidados

O PS destacou o papel essencial dos profissionais de saúde na garantia de cuidados à população, sublinhando o seu "empenho, dedicação e sentido de missão, frequentemente em contextos de elevada exigência e pressão assistencial". O grupo parlamentar socialista apresentou um voto de congratulação a estes profissionais, hoje, dia em que se assinala o Dia Mundial da Saúde.

Marta Freitas entregou o documento que enquadra também o direito à saúde como um direito humano fundamental, "consagrado internacionalmente e também na Constituição da República Portuguesa, tendo sido concretizado em Portugal com a criação do Serviço Nacional de Saúde, em 1979, por António Arnaut, assente na universalidade e no acesso tendencialmente gratuito".

“Neste Dia Mundial da Saúde, importa reconhecer de forma clara e inequívoca o papel destes profissionais, cujo compromisso com o serviço público tem permitido garantir a continuidade dos cuidados de saúde, mesmo em contextos adversos e perante limitações estruturais do sistema”, refere o grupo parlamentar do PS.

Por outro lado, os socialistas ressalvam a importância do conhecimento científico, da inovação e da cooperação na resposta aos desafios dos sistemas de saúde, alertando, contudo, que a inovação tecnológica, por si só, não resolve os problemas estruturais do sector, defendendo a necessidade de investimento na capacidade instalada, nos recursos humanos e na organização dos serviços.

No documento é também referido que os recentes pedidos de escusa de responsabilidade apresentados por profissionais de saúde constituem "um sinal de alerta relevante, evidenciando constrangimentos ao nível das condições de funcionamento do sistema". Para o PS-Madeira, "estes sinais devem ser encarados como um desafio estrutural que exige respostas sustentadas e uma estratégia de longo prazo, capaz de garantir um sistema de saúde mais robusto, acessível e preparado para o futuro".