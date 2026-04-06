Madeira SAD defronta Benfica nas meias-finais da Taça

Será certamente uma ‘final’ antecipada o encontro das meias-finais da Taça de Portugal entre a formação do Madeira Andebol SAD e do SL Benfica, partida que está marcada para 1 de Maio, primeira mão no Funchal, com o segundo encontro agendado para 3 de Maio no Pavilhão da Luz.

Foi este o resultado do sorteio que ontem teve lugar na sede da Federação de Andebol de Portugal relativo à disputa das meias-finais da prova ‘rainha’ do andebol feminino nacional, versão 2025/2026.

Na outra meia-final vão estar frente a frente Almeida Garrett e Juventude de Lis.

O SL Benfica é o detentor do título com as madeirenses a terem ganho esta prova pela última vez em 2023/2024. As madeirenses desde 1998 já venceram vinte edições desta prova sendo o emblema com maior número de conquistas na prova.